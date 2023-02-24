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Edvina Sponza: Hepimiz Perişan Olduk
Sosyetik isim Edvina Sponza, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti.
Sosyetik isim Edvina Sponza, Bebek’te yürürken görüntülendi.
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle üzgün olduğunu ifade eden Sponza, “Hepimiz perişan olduk. Çok insanımızı kaybettik. Elimizden gelen yardımları yapmaya çalışıyoruz. Konuştukça gözlerim doluyor. Akrabam, arkadaşım yok ama vefat eden herkes yakınımızdır” diye konuştu.
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