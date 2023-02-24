Edvina Sponza: Hepimiz Perişan Olduk

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle üzgün olduğunu ifade eden Sponza, “Hepimiz perişan olduk. Çok insanımızı kaybettik. Elimizden gelen yardımları yapmaya çalışıyoruz. Konuştukça gözlerim doluyor. Akrabam, arkadaşım yok ama vefat eden herkes yakınımızdır” diye konuştu.