Eda Taşpınar'ın Şişesi Davalık Oldu

haberine göre; davalık oldu. Şirket, şişe tasarımını gizlice kendi adına tescil ettirdiği iddiasıyla Selim Yeşil’e açtığı davayı kazandı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre; Yıldız Dükkânı Kozmetik Pazarlama ve Sanayi Şirketi, Eda Taşpınar markası için tasarlanan şişe üzerinde hak sahibiydi. Davaya konu şişe, Taşpınar tarafından tasarlanmıştı. Bu tasarımı ilk defa Yıldız Dükkânı kamuoyuna sundu. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ınine göre; Eda Taşpınar ’ın Yıldız Dükkânı için tasarladığı parfüm şişesilık oldu. Şirket, şişe tasarımını gizlice kendi adına tescil ettirdiği iddiasıyla Selim Yeşil’e açtığı davayı kazandı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre; Yıldız Dükkânı Kozmetik Pazarlama ve Sanayi Şirketi, Eda Taşpınar markası için tasarlanan şişe üzerinde hak sahibiydi. Davaya konu şişe, Taşpınar tarafından tasarlanmıştı. Bu tasarımı ilk defa Yıldız Dükkânı kamuoyuna sundu.

İddiaya göre Selim Yeşil, başka bir mahkemeye başvurarak şişe tasarımının kendisine ait olduğunu öne sürdü. Bu davayla birlikte tasarımın gizlice tescil ettirildiğini öğrenen Yıldız Dükkânı’nın avukatı, “Selim Yeşil, müvekkil şirketin ticari yaşantısına zarar verecek davranışta bulunmuştur” dedi.

MAHKEME HAKLI BULDU

Avukat Makbule Özer, “Selim Yeşil, davaya konu tasarımı gizlice gasp etmiştir. Bu tasarım, Eda Taşpınar tarafından ‘Eda Taşpınar’ markası için tasarlanmıştır. Tasarımın tüm hakları Yıldız Dükkânı’na aittir. Bu nedenle Selim Yeşil’in markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini istiyoruz” dedi. Talebi haklı bulan ve davayı kabul eden mahkeme, Selim Yeşil adına kayıtlı tasarımın yeni ve ayırt edici olmadığı hususları gözetilerek hükümsüzlüğüne karar verdi.