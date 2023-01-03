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Eda Taşpınar Camide Paylaştığı Fotoğrafı Sildi
Sosyetik isim Eda Taşpınar, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla olay yarattı. Taşpınar, camide çektirdiği kareyi yayınlayıp, tepki alınca hemen sildi ama tepkiler devam etti. İşte detaylar...
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri bir dönem üzerine çekmeyi başaran Eda Taşpınar'ın son paylaşımı tepkilere neden oldu.
Camide objektif karşısına geçen Eda Taşpınar, yarı çıplak pozlar verdi. Bu fotoğrafı da "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla paylaştı. Paylaşıma kısa sürede çığ gibi tepkiler yükseldi. Eda Taşpınar, camide çekilen yarı çıplak fotoğrafını tepkilerin ardından sayfasından kaldırdı.
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