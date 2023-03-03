Eda Ece, Anıtkabir'de Gözyaşlarını Tutamadı 

Deprem bölgesi için ilk günden beri yardımlarını esirgemeyen Eda Ece, Ankara'ya gitti. Ünlü oyuncu, Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yattığı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ece, daha sonra ise depremzedelerle buluştu. Oyuncu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve depremzedelerle ilgili duygularını Instagram'dan dile getirdi.



Ece, "Bugün sizleri görmek çok güzeldi. Duygusal olarak o kadar yara aldımki bu ay, ne yapsam az kalıyor sanki panik halim geçmiyor. Çekilen acılara empati yaptıkça huzur içinde yaşayamıyorum. Sırtım boynum gerçek anlamda büküldü. Sesim kısıldı. Hepinizin bildiği en sevdiğim şey olan mizah bile çaresiz şuanda tam da iyileştirmiyor. Sevgili Ata'mın huzuruna çıkınca bugün, bütün bu dolmuşlukla gözyaşlarımı tutamadım. Böyle duygusal bir ay geçirirken Anıtkabir'de olmak çok iyi geldi. Ne yediğimizden anlıyoruz, ne içtiğimizden, ne güldüğümüzden ruh gibiyiz ne garip günler geçiyor. Ata'm bugün deftere sana yazı yazarken ellerim titredi, kelimelerime zor nokta koydum. Emanetine iyi bakıyor muyuz diye düşündüm. Her yaş aldığımda, her yeni bilgi öğrendiğimde, senin değerini daha da çok anlıyorum. Bu kadar ileri görüşlü olduğun bize hâlâ rehberlik ettiğin için teşekkür ederiz. Bıraktıklarını defalarca okumak lazım. Minnettarız. Emanetin olan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır, bizler buradayız. Huzur içinde uyu Atam..." dedi.