Ebru Yaşar, Mesut Hançer'e Evini Teslim Etti!

Ebru Yaşar ile eşi Necat Gülseven, depremzede Mesut Hançer'e evini teslim etti. Hançer, Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki kızı Irmak Leyla'yı kaybetmişti. Yaşar ile Gülseven, yeni hayatını kurmasına yardımcı olmak için Mesut Hançer'e ev alacaklarını açıklamışlardı.

Çift, önceki gün Mesut Hançer'e Ankara'daki evini teslim etti. Mesut Hançer, enkaz altında vefat eden kızının elini bırakamadığı anlar, yürek burkmuştu.