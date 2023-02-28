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Ebru Yaşar, Mesut Hançer'e Evini Teslim Etti!
Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar ile eşi Necat Gülseven, depremde enkaz altındaki kızının elini bırakmayan Mesut Hançer'e ev sözünü tuttu ve Ankara'daki evini Hançer'e teslim etti. İşte detaylar...
Ebru Yaşar ile eşi Necat Gülseven, depremzede Mesut Hançer'e evini teslim etti. Hançer, Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki kızı Irmak Leyla'yı kaybetmişti. Yaşar ile Gülseven, yeni hayatını kurmasına yardımcı olmak için Mesut Hançer'e ev alacaklarını açıklamışlardı.
Çift, önceki gün Mesut Hançer'e Ankara'daki evini teslim etti. Mesut Hançer, enkaz altında vefat eden kızının elini bırakamadığı anlar, yürek burkmuştu.
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