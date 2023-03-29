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Ebru Şallı Boşanma Kararı Aldı
Ünlü model Ebru Şallı’nın iş insanı Uğur Akkuş’la evliliğinde yol ayrımına geldiği öğrenildi. Şallı'nın geçtiğimiz aylarda eşinden şiddet gördüğü iddia edilmişti. İşte haberin detayları...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ebru Şallı'nın evliliğinde kriz çıktı. Ülkemizin önde gelen modellerinden Ebru Şallı’nın iş insanı Uğur Akkuş’la evliliğinde yol ayrımına geldiği öğrenildi. Geçmişte yaşadıkları krizleri atlatan ancak beraberliklerine bir şans daha veren çiftin bu kez fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma noktasına geldikleri konuşuluyor. Küçük yaşlardan beri çalışma hayatında olan ve üretken kimliğiyle tanınan Ebru Şallı, uzun süredir özellikle internette büyük ilgi gören kendi güzellik markasının çalışmalarıyla ilgileniyor.
Şallı'nın geçtiğimiz aylarda eşinden şiddet gördüğü iddia edilmişti.
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