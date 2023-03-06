Ebru Destan Ameliyat Masasına Yattı

Ebru Destan bademcik ameliyatı oldu. Oyuncu, hastane yatağından paylaşım yaptı.

Destan, “Sağlıktan ötesi hikâye. Yıllardır tonsilit (bademcik iltihabı) olmaktan kâbus yaşıyordum. Nihayet bademciklerimden kurtuldum. Kolay mıydı, asla. Çocuk yaşlarda yapılınca daha kolay bir operasyon. Ama antibiyotik kullanmaktan böbreklerim iflas edecekti. Bir müddet sesim, soluğum çıkmayacak. Herkese sağlık dilerim."