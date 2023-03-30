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Doğal Özge Özpirinçci
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, akşam saatlerinde Nişantaşı'nda objektiflerimize takıldı. Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, doğal hali ve kombiniyle dikkat çekti. İşte haberin detayları...
Snob Magazin'in özel haberine göre; Doğallığından ödün vermeyen Özge Özpirinçci, Nişantaşı'nda görüntülendi.
Esra Balamir'in doğal haline yönelik 'paçoz' yakıştırması yaptığı oyuncu, kombiniyle dikkat çekti.
Renkli pantolonuyla dikkat çeken Özpirinçci, halkın ilgisiyle karşılaştı.
Oyuncu telefonla konuştuğu için, sorulara cevap veremedi.
Doğallığıyla dikkat çeken oyuncu, tarzıyla hayranlarından tam not alıyor.
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