Die Toten Hosen Konser Gelirini Bağışladı

depremlerden zarar görenlerle dayanışma için konser düzenledi. Düsseldorf’taki konser öncesi satışa sunulan biletler bir saat içinde tükendi. Yaklaşık 11 bin kişinin katıldığı konserde, bilet satışından 600 bin Euro ve bağışlarla da 400 bin Euro olmak üzere toplam 1 milyon Euro toplandı. Dünyaca ünlü Alman rock grubu Die Toten Hosen , Türkiye ve Suriye’de meydana gelenlerden zarar görenlerle dayanışma için konser düzenledi. Düsseldorf’taki konser öncesi satışa sunulan biletler bir saat içinde tükendi. Yaklaşık 11 bin kişinin katıldığı konserde, bilet satışından 600 bin Euro ve bağışlarla da 400 bin Euro olmak üzere toplam 1 milyon Euro toplandı.

Grubun solisti Campino, zaman zaman duygusal anlar yaşadı ve “Bizi bir araya getiren korkunç bir olay. Ve bu bir yas değil, mücadele gecesi olacak. Her bağış için sizinle birlikte mücadele ediyoruz” dedi. Konserin tüm geliri, afet bölgelerindeki çalışmaları desteklemek için bağışlanacak. (Hürriyet)