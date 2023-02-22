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Devrim Özkan Normale Dönemediğini Söyledi
Ünlü oyuncu Devrim Özkan, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki depremden sonra normale dönemediğini söyledi.
6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki depremden sonra binlerce vatandaşımızı kaybetmiştik.
Devrim Özkan, depremden sonra normale dönemediğini söyledi. Twitter'dan açıklama yapan oyuncu, "Ben normale dönemiyorum. Bu travmayı nasıl atlatacağımızı bilmiyorum. Öyle çalışıyorum gündelik işlerimi yapıyorum ama olmuyor beynim durumu hâlâ reddediyor. Uyuyamıyorum. Sıçramaktan yoruldum. Üzülmekten ve yetememekten. Yoruldum. Allah'ım umarım bir daha böyle bir acıyı asla yaşatmasın" dedi.
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