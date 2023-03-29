Deren Talu ile Baran Tınaz'ın İlişkisini Şiddet mi Bitirdi?

Snob Magazin'in özel haberine göre; Defne Samyeli ve Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu'nun geçtiğimiz günlerde Baran Tınaz ile ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Ayrılığın sebebi ise Talu'nun, sevgilisinin istememesine rağmen reklam teklifini kabul etmesi olduğu söylenmişti.

Asıl ayrılık sebebinin ise Talu'nun sevgilisinden şiddet gördüğü için ilişkiyi bitirdiği söyleniyor. Darpa uğradığı öğrenilen Deren Talu'nun rapor aldığı iddia edildi. Talu'nun darp olayından sonra ayrıldığı ortaya çıktı.