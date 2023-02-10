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Depreme Hatay'da Yakalanan Zeynep Demirel, Duygularını Sosyal Medyadan Dile Getirdi
Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, duygularını yazdı.
Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, depreme bölgede yakalanmıştı.
Depremin ilk saatlerinde yardım isteyen oyuncu, duygularını ilk kez yazdı. Demirel, "Demirel, "Nasılsın diyolar, kötüyüm diyemiyorum, utanıyorum. İyiyim diyemiyorum, utanıyorum. Yaşıyorum diyorum, yaşıyoruz ona bile hala inanamıyorum. Biz ne yaşadık nasıl sağ kaldık, kabus gibi bile değil bu tanımlanacak gibi değil. Canımızı kurtarıp çıktık sevinemedim ya ona bile utandım! Arkadaşlarımız dostlarımız enkaz altında kaldılar, bir gün önce sevdiğim bebek enkazdan çıktı, deprem anını bile zamanla silecek kafamız belki, ama o bekleyişi o saatleri kafamızdan nasıl sileceğiz biz? Çocuklarımın psikolojisini nasıl düzelteceğim diye düşünüp, bunu düşündüğüme yine utanıyorum" dedi.
Sözlerine devam eden Demirel, "Çok kızgınım! Anlıyor musunuz çok kızgınım! En çok etkilenen yerlerin başında Hatay var en son yardım Hatay’a ulaştı. Yardım çağrısında bulunmak için video çektik bana ağlayarak şov yapma diyen vicdansızlar oldu, kimsenin Hatay’dan haberi bile yoktu. Hastaneler yıkıldı ambulans yok yardım yok diyorum, devleti eleştirmek için yapıyosun diyenler oldu. Hiçbir siyasi görüşüm yok! İktidara ne kadar uzaksam muhalefete de bir o kadar uzağım! İnsanlar can çekişirken çıkıp birbirini eleştiren siyasilere de, tetikte provakasyon için bekleyen gazetecilere de kızgınım! Böyle bir zamanda eleştiri olmaz kenetlenme olur birlik olur. Utanırsın ya utanırsın siyaset yapmaya muhalefet yapmaya! Biraz zaman geçsin yaralar sarılsın ondan sonra yap eleştirini yapacaksan. İnanılır gibi değil" açıklamasını yaptı.
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