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Depremde Ailesinden Birçok Kişiyi Kaybeden Karsu Dönmez Acı Haberi Duyurdu
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da birçok ailesini kaybeden ünlü sanatçı Karsu Dönmez, nenesini kaybettiğini açıkladı. İşte haberin detayları...
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta merkezli depremlerde Hatay'da ailesinden birçok kişiyi kaybeden Karsu Dönmez, acı haberi Instagram'dan paylaştı. Sanatçının, enkazdan kurtarılan ninesi yaşamını yitirdi.
Ninesiyle karelerini Instagram'dan paylaşan Dönmez, "Nur içinde yat Ninem" diye yazdı.
Dönmez'e arkadaşları ve hayranlarından binlerce baş sağlığı mesajı geldi.
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