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Deprem Bölgesine Giden Tamer Karadağlı: Kelimeler Gerçekten Kifayetsiz
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, deprem bölgesi olan Gaziantep'e gitti. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çektirdiği fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu, üzüntüsünü belirtti. İşte haberin detayları...
Tamer Karadağlı, deprem bölgesi Gaziantep'e gitti. Ünlü oyuncu, Gaziantep'e gitti.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çektirdiği fotoğrafı paylaşan Karadağlı, üzüntüsünü belirtti. Enkaz kaldırma çalışmaları arasında çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Nurdağı... Kelimeler gerçekten kifayetsiz" dedi.
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