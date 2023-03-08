haberine göre; Son dönemde Haluk Levent ile sosyal medya üzerinden atışan Deniz Akkaya hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarını tahkir ve aşağılama, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, tehdit, hakaret ve iftira suçlarından soruşturma açtı. Snob Magazin'inine göre; Son dönemde Haluk Levent ile sosyal medya üzerinden atışan Deniz Akkaya 'ya kötü haber... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerinehakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarını tahkir ve aşağılama, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, tehdit, hakaret ve iftira suçlarından soruşturma açtı.

Savcılıkça yürütülen bu soruşturma sonucunda modelin, ifadesinin alınması için ilgili kolluk kuvvetlerine müzekkere yazıldı. Savcılık dava açarsa Akkaya, 5 ayrı suçtan toplam 13 yılla yargılanacak.