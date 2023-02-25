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Demet Özdemir'in Doğum Gününde 100 bin TL Toplandı
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, doğum gününde bir istekte bulunarak, herkesi doğum günü hediyesi olarak deprem bölgesine yardıma davet etmişti.
Depremzedeleri unutmayan Demet Özdemir, doğum gününde bir istekte bulunarak, herkesi doğum günü hediyesi olarak deprem bölgesine yardıma davet etmişti.
Instagram hesanından yardım kampanyasına başlayan oyuncu, şimdiye dek 100 bin TL'yi aşkın bağış topladı. "Bana en büyük hediye deprem bölgesine yardımlar olur" diyerek başlayan Özdemir, bu hareketiyle alkış topladı. (Takvim)
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