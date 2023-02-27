Demet Özdemir, Doğum Gününde Hediye Yerine Depremzedelere Bağış Yapan Hayranlarına Teşekkür Etti 

Demet Özdemir, doğum gününde bir istekte bulunarak, herkesi doğum günü hediyesi olarak deprem bölgesine yardıma davet etmişti. 100 bin TL'den fazla para toplanmasından sonra oyuncu, Instagram'dan açıklama yaptı.

Özdemir, "Hepimizin kalbinde aynı yük var. Evini, işini, mahallesini, sevdiklerini kaybeden milyonlarca insanımız hayatını yeniden kurmaya çalışırken bizler de yan yana durmaya, dayanışmaya çalıştık. Acı hepimizin, yolumuz uzun... Dün, doğum günümdü, biliyorsunuz. “İhtiyaç Haritası” ile doğum günüm için yaptığımız çağrıya cevap vererek kısa sürede toplam bağış miktarına ulaşılmasını sağlayan tüm sevenlerime teşekkür ediyorum. Bu acıyla baş etmenin bize yakışan yolu dayanışmadır. Sizlerin de bağışlarıyla doğum günümü böyle anlamlı kıldığınız için çok ama çok teşekkür ederim. Elele, yan yanayız, daha güzel günler yakın.. BİZ'i çok seviyorum" dedi.