Demet Evgar, Depremde Sosyal Medyayı Takip Etmediğini Söyledi

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Demet Evgar önceki gün kardeşi Yiğit Evgar’la Bebek Koru Kahvesi’ndeydi.

Deprem nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ifade eden oyuncu şöyle konuştu: "Sosyal medyayı takip etmiyorum. Sonuçta evde bana muhtaç bir bebek var. Fakat o kederi hissetmemek mümkün değil. Olabildiğince yüzümü umuda çevirmeye ve ‘Ne yapabilirim?’ demeye çalışıyorum. Psikolojik olarak hepimiz enkaz altındayız."