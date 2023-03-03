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Demet Evgar, Depremde Sosyal Medyayı Takip Etmediğini Söyledi
Demet Evgar önceki gün kardeşi Yiğit Evgar’la Bebek Koru Kahvesi’ndeydi. Depremle ilgili üzgün olduğunu belirten oyuncu, "Sosyal medyayı takip etmiyorum. Sonuçta evde bana muhtaç bir bebek var" dedi.
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Demet Evgar önceki gün kardeşi Yiğit Evgar’la Bebek Koru Kahvesi’ndeydi.
Deprem nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ifade eden oyuncu şöyle konuştu: "Sosyal medyayı takip etmiyorum. Sonuçta evde bana muhtaç bir bebek var. Fakat o kederi hissetmemek mümkün değil. Olabildiğince yüzümü umuda çevirmeye ve ‘Ne yapabilirim?’ demeye çalışıyorum. Psikolojik olarak hepimiz enkaz altındayız."
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