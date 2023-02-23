Demet Akalın'ın Eşya Çağrısı Yanıt Buldu
Pendik ve Beykoz’daki evlerini depremzedelerin kullanımına açan Demet Akalın, mobilya yardımı için sosyal medyadan çağrıda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, Emine Konar isimli hayırseverin yardımıyla evlerin döşendiğini açıkladı.
Demet Akalın, depremin en çok etkilediği bölgelerden olan Gaziantep’in İslahiye ilçesine gideceğini de açıkladı: “Bugün (dün) Beşiktaş Çarşı grubu kadınlarıyla birlikte İslahiye’ye gideceğim. Aslında ilk günlerde gidecektim ama kızım Hira korktu. Şimdi gidip yerinde görmek istiyorum yaşananları. Depremzede çocuklara bol bol oyuncak götüreceğim. Bu yaraları hep birlikte saracağız.”
Demet Akalın, depremzedeleri tuzağına düşüren dolandırıcılara da isyan etti. Dolandırıcıların depremzedelerin parasını “Konteyner evi 60 bin TL yerine 25 bin TL’ye satalım, size de yardımımız dokunsun” diyerek çaldığını öğrenen şarkıcı, sosyal medyadan ateş püskürdü: “Allah belanızı versin! İnsanları kandırmak ne ya! Bu hırsızların ellerini keseceksin, ellerini!”
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