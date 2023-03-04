Demet Akalın: Böyle Bir Dönemde Nasıl Olabiliriz Ki

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde tek başına alışveriş merkezine gelen ve hızlıca alışverişini tamamlayan Akalın, Markalar sokağı'nda aracına binmeden önce gazeteciler tarafından görüntülendi.

Şarkıcı, muhabirlerin "Nasılsınız?" sorusuna "Böyle bir dönemde nasıl olabiliriz ki. Sadece iyi diyelim, iyi olalım istiyorum." demekle yetindi. Gazetecilere teşekkür şarkıcı, vale noktasında kendisini bekleyen aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.