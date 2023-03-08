Defne Samyeli'den Normalleşme Mesajı

Defne Samyeli, önceki gün Etiler'de bir et restaurantından çıkarken görüntülendi.

Muhabirlerin röportaj isteğini, "Şu an olmaz, randevum var, gitmek zorundayım" diyerek geri çeviren şarkıcı, Kahramanmaraş merkezli depremiyle ilgili gelen sorulara "Deprem gündemi ile ilgili ne konuşayım? Çok üzücü, normalleşecek bir durum yok, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, ayaküstü konuşulacak konular değil bunlar" diyerek oradan ayrıldı.