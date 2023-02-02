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Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz Ailesinin Tepkisini İlk Kez Anlattı

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirmiş Meli Bendeli adını kullanmaya başlamıştı. Oyuncu, flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Gündem 02.02.2023, 20:51 sercan
Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz Ailesinin Tepkisini İlk Kez Anlattı
Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştmişti.
Oyuncu, yeni hayatında Meli Bendeli adını kullanıyor. Meli Bendeli, Your medya yapımcılığında yapılan Selim Akar’ın YouTube’da yayınlanan Selim Akar Sorarsa? programına konuk oldu.
Oyuncu, "Ben aslında Allah’ın kuluyum. Rüzgara karşı bir Don Kişot'um. 60 kiloluk halimle dünya ile cebelleşmeye çalışıyorum. Elimde bir kılıçta yok bundan sonra olsa olsa bir yelpaze veya makyaj malzemesi olur. Piyasa feminen birisini asla kabul etmezdi. Ben kimseyle savaşmak için kadın olmadım. Benim piyasada sevecek kimsem yok... Benim filmlerde oynamam için trans, travesti rolü olması gerekmiyor. Ben travesti rolü oynamak için travesti olmadım. Ben kadın rolü oynamak istiyorum" dedi.
Bendelli, "Piyasanın durumu belli bekleyecek bir piyasada kalmadı ortada. O yüzden Şahmaran benim için çok eşikte duruyor o noktada. 2.5 sene önce falandı. Korona tam bittiği zamandı. Ben Adana'daydım. Film festivalinde filmim gösterilecekti. Şahmaran ekibide hazırlık için Adana’da kalıyordu. Adana'da çekileceği için Hilton’da aynı otelde kalıyorduk. Bana sözleşme geldi, kostüm provasına gittim. Her şey tamam ama herhangi bir aud yapılmadı. Yönetmen eski işlerime bakıp tamam, 'bu oyuncu oynayabilir' dedi. Bizde yönetmen ile ertesi gün tanışacağız. Adana'yı gezeceğim fakat Adana'da o gün çok sıcak. Yapışık bir pantolon giymişim sürecim henüz başlamamış. Bu arada hiç hormon almamışım göğüslerim yok, epilasyonluda değilim. Saçlarım kısa ve orada içimden hep şunu söylüyorum, 'Melih bu senin son erkek rolün diyorum içimden'... Çünkü Netflix işi ilk defa Netflix'le çalışacağım. İyi bir kaşem var ve bununla bu son olsun artık erkek rolü zaten istemem diye düşünüyorum. Burada oynarım sürecimi başlatırım ve bu gelen parayla işim kolaylaşır" diye konuştu.
Sözlerine devam eden oyuncu, "Ne oldu gerçekten bilmiyorum. İşte yönetmen, ekipten birileri kimse, beni akşam yemeğinde Hilton'da etekle görünce biz rolü buna mı verdik? diye hani bir endişeye ikileme düştüler belli ki verdikleri rol için tekrar aud çekmek istediler. Tabi benim morallerim çok kötü oldu çünkü çok belliydi neden yapıldığı. Giydiğimde Adana’nın 20 liralık basma eteği hala evde duruyor. Ara bakıyorum bana 20 Tl’lık basma etek 50 bin TL'ye mal oldu" ifadelerini kullandı.
"Çukur dönemi benim zaten hayatımı tamamiyle kapattığım, bir dönem dünyadan da elimi ayağımı çekip maneviyata gömüldüğüm, 3.5 sene bir dergahta “Allah Allah” çekip sevdiğimi beklediğim bir dönemime denk geliyor" diyen Bendelli, "Sevdiğim o kadar yoktu ki çok uzaktaydı. Amerika'daydı benim çukurdaki Timsah Celil sevdiğim adamın suretidir yani halidir. Çukur dizisi benim için önemliydi. Hep şükrettiğim bir iş olmuştur" açıklamasını yaptı.
Cinsiyet değiştirme hikayesini anlatan oyuncu, "Aileme bu konuyu 2017 yılında söyledim askerlik durumlarından dolayı ama babam Türkiye ile birlikte gazetelerden internetten öğrenince kaldıramadığı durumu çok üzüldü. Çok eğlenceli bir çocuktum. Biz ablamla ikiz gibiydik, Anneme genelde İki kızınız mı var diye sorarlardı. Hani o kız değil o erkek derdi annem. Bunu bana küçüklükten beri toplum hep söylerdi. Annem Ankara’ya geldi. Görüştüm bende kaldı. Annem bana kızım demeye başladı.
Ben kız gibi hissediyordum. Bebeklerle oynamazdım ama hep kadınların arasındaydım. Anneannemin başörtülerini kafamdan aşağı indirmezdim. Yani babam gelirken onlar saklanır. Daha o zamandan burada kötü bir şey var algısı vardı.Daha çocukken senin babanla aranda da problem başladı. Çünkü baban o tülbenti kafana takmanı istemiyor, takarsan yani olmaz. O yüzden de hep kadınlar arasındaydım. İlk kez arabayla oynadığımda Annem buna şaşırmıştı. Ben bunu unutmuyorum. Ahmet arabayla oynadı. Bu benim bilinçaltımda kalmış ben travestiyim. Tırnak içinde pipili kızlar vardır savundum ama gerçekten çok karanlık bu karanlıkta kendimi kaybederim çok eminim. Yeni kendime kavuştum. Yazık olmasın bana. Yani travestilin karanlığında kaybolmak ve gece üç ile beş arasında gelen adamların sevgilisi olmak çok istemiyorum. Eğer mümkün olsa cidden cebimde param olsa Tayland'a giderim .Ameliyat olup tamamen kadın olurdum" dedi.
Bendeli, "Babamın soyadını taşımak istemedim, onlara bir zeval gelmesin akrabalarımıza diye. Bendeli olarak hani sahne ismi öyle çıktı, ben de değiştirmedim eğer tamamen ameliyatın gerçekleşirse o kimliğe kavuşursam kimlik ismimi Elif yapacağım. O dizi setlerinde çok güzel kadınlar, çok prenses gördüm. Onların toplamı var sanki içimde. Şu an o kadınların birleşimi var. Yani zamanında gördüğü prenseslerin halleri, enerjileri, tavırları, sesleri, kendini, bedenimde zuhur edikçe hoşuma gidiyor yani. Güzelleşiyorum. Çok erkeksi kalın bir sesim vardı. Ses ameliyatına kadar gittim çünkü sesim de problem yaratıyordu. Ses ameliyatı olduğum bir ay olmuştur benim karanlık bir ses tonu vardı. Kurtuldum" diye konuştu.

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