Çiğdem Batur: Çok Üzgünüz

Çiğdem Batu r, önceki gün Akmerkez'deydi. Alışveriş yapmak için geldiğini söyleyen oyuncu, "Çok üzgünüz, iyi olma çabasındayız. Yaşayan insanlardan empati kurmaktan öte biraz daha onları anlama çabasındayım. İyiyiz diyoruz ama biraz da iyi olmak için bahane olsun istiyoruz hayatımızda" dedi.

Çiğdem Batur, beklenen Marmara depremiyle alakalı ise, "Londra'ya gidip geliyorum ben de işimden kaynaklı. Kafalar çok karışık" diyerek alışveriş merkezinden ayrıldı.