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Ceylan Ertem'den Kira İsyanı
Ceylan Ertem, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğündendeki depremlerden sonra yükselen kira fiyatlarına tepki gösterdi
17 Ağustos 1999 depremini yaşayan Ceylan Ertem, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğündendeki depremlerden sonra yükselen kira fiyatlarına tepki gösterdi.
Şarkcı, yazar Necmettin Batırel'in tweet'ine cevap verdi. Batırel, "Türkiye deprem kuşağında bir ülke. Bunu artık herkes biliyor. Enkaz altında hayatını kaybetmemek için ilk yapılacak sağlam evde oturmaktır. Eğer eviniz çürükse ve siz orada oturmaya devam ediyorsanız sonucuna katlanırsınız" diye yazdı. Ertem ise, "Bu ateş pahası kiraları kim ödeyecek? Taşınma masrafları? İnsanlar bilmiyor sanki sağlam zeminli semtlere, sağlam binalara taşınmayı. Verdiği akla bak!" karşılığını verdi.
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