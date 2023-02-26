Ceylan Ertem'den İstanbul'u Terk Edin Çağrısı 

Deprem korkusundan dolayı geçen yıl İstanbul’u terk edip köyde yaşamaya başlayan Ceylan Ertem, yanından ayırmadığı düdüğünü paylaştı. Şarkıcı, "Yıllardır taşınırken hep en unutmadığım. Hep yatak başımda, böyle bir tedirginliktir. Aklımdan çıkmaz. Albüm kayıtları için bile şehir merkezini seçmeyip alternatif stüdyolar arama çalışmalarımı, ‘ya evet akustiği mükemmel ama çok katlı ve tehlikeli’ dediğimi 10 kere duymuştur çevrem. Belki çok anlamadı birçok arkadaşım ama mümkün değil tedbiri elden bırakmak" dedi.

"ÇANTALARIMIZI HAZIR EDELİM"

Ertem, "İhmal etmeyelim çantalarımızı da hazır edelim. Nerede yaşıyorsak yaşayalım evimizdeki köpek, kedi evlatlar için de önlemlerimizi alalım. Stoklarımızı yapmaya çalışalım. Özellikle 09.00-18.00 çalışmayan arkadaşlarıma sesleniyorum, köylere uzatın elinizi, olabiliyorsa başka şehirlere yayılın. İstanbul’un merkezinin sakinleşmeye ihtiyacı var. Yukarıdan bir yerden bakıp kolayca ‘taşının’ demiyorum. Ama yapabiliyorsanız zaten İstanbul’un kuzeyinde ya da memleketin başka köylerinde, kasabalarında verdiğiniz kiraların yarısını ödeyeceksiniz. Çoluk çocuk için de okullar daha uygun üstelik. Çözülür her şeye bir yol bulunur" ifadelerini kullandı.



Şarkıcı, "Kadıköy, Cihangir, Nişantaşı bu semtler zorunlu değil. Özellikle müzisyen dostlarım için yazıyorum. Benden minicik bir tavsiye. Gerçekçi bulmayanlar olabilir ama sadece birkaç dakika bile olsa bu alternatifi düşünmenizi çok çok isterim" diyerek, sözlerini noktaladı.