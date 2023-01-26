Son Dakika
Cansu Dere'nin Korku Dolu Gecesi
Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde rol alan Cansu Dere büyük panik yaşadı. Evinde yangın çıkan ünlü oyuncu, yaşadığı korku dolu anlarla ilgili konuştu.
Cansu Dere'nin evinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangında can ve mal kaybı olmazken, oyuncu açıklamalarda bulundu.
Dere, yangının yatak odası kısmından çıktığını söyleyerek, sebebi de açıkladı. Yangının ardından olaya ekiple müdahale ederken, Cansu Dere de ifade verdi.
Ünlü oyuncu, evinin yatak odası bölümünde mumların yandığını, kedilerinin mumları devirmiş olabileceğini ve yangının bu sebeple çıkmış olabileceğini belirtti. Cansu Dere, sözlerine şu şekilde devam etti, "İçerdeki kedilerin dumandan etkilendi. Şu anda ise sağlık durumlarıyla ilgili net bir bilgi yok."
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