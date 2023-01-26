Cansu Dere'nin Korku Dolu Gecesi

yangın çıktı. Yangında can ve mal kaybı olmazken, oyuncu açıklamalarda bulundu. Cansu Dere 'nin evinde dün akşam saatlerindeçıktı. Yangında can ve mal kaybı olmazken, oyuncu açıklamalarda bulundu.

Dere, yangının yatak odası kısmından çıktığını söyleyerek, sebebi de açıkladı. Yangının ardından olaya ekiple müdahale ederken, Cansu Dere de ifade verdi.

Ünlü oyuncu, evinin yatak odası bölümünde mumların yandığını, kedilerinin mumları devirmiş olabileceğini ve yangının bu sebeple çıkmış olabileceğini belirtti. Cansu Dere, sözlerine şu şekilde devam etti, "İçerdeki kedilerin dumandan etkilendi. Şu anda ise sağlık durumlarıyla ilgili net bir bilgi yok."