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Cansen Yeni'nin Depremzede Çocukla Yaşadıkları Ağlattı
İlk günden beri deprem bölgesinde olan doktor Cansen Yeni, yaralı depremzedelerle ilgileniyor. Doktor Cansen Yeni, bir depremzede çocukla yaşadığı olayı Instagram'dan yazdı. İşte detaylar...
İlk günden beri deprem bölgesinde olan doktor Cansen Yeni, yaşadıklarıyla ağlatı. Yeni, bir depremzede çocukla yaşadığı şeyleri sosyal medya hesaplarından yazıp, destek istedi.
Doktor Cansen Yeni, bir depremzedeyle anısını paylaştı.
Doktor, "Birisi Adıyaman'da oyuncak dağıtırken 3-4 yaşlarında bir kız çocuğunu getirdi. Başı bir yanda kimseyle göz teması kurmuyordu tırnağını ısırıyor.'Onun annesi ölmüş ona da oyuncak verin' dediler. Oyuncak uzatırken sadece bir saniyeliğine gözgöze geldik, ruhundaki ve gözlerindeki acının derinliğini hiçbir kelime tarif edemez. O yüzden gündem depremden başka bir şey olamaz" dedi.
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