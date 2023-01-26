Buse Varol, Kalp Krizi Geçiren Babasının Sağlık Durumunu Açıkladı

Alişan'ın eşi haber geldi. Oyuncunun babası Ramis Varol'un kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Şarkıcı'ın eşi Buse Varol 'un babasından kötügeldi. Oyuncunun babası'un kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Buse Varol, "Babam için arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Telefonlara bakamıyorum yoğunluktan... Evet babam iki gün önce kalp krizi geçirdi. Şu an durumu Allah'a şükür iyi... Kıbrıs'tan İstanbul'a geçireceğiz inşallah bugün. İstanbul'da ameliyata alınacak (Bypass) dua eden, merak eden herkese ailem ve kendi adıma çok teşekkür ederim" dedi.

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