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Buse Varol, Kalp Krizi Geçiren Babasının Sağlık Durumunu Açıkladı
Ünlü oyuncu Buse Varol'un babası kalp krizi geçirdi. Ünlü oyuncu Buse Varol, babası Ramis Varol'un sağlık durumu hakkında sosyal medya hesaplarından açıklamlarda bulundu. İşte haberin detayları...
Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol'un babasından kötü haber geldi. Oyuncunun babası Ramis Varol'un kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Buse Varol, "Babam için arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Telefonlara bakamıyorum yoğunluktan... Evet babam iki gün önce kalp krizi geçirdi. Şu an durumu Allah'a şükür iyi... Kıbrıs'tan İstanbul'a geçireceğiz inşallah bugün. İstanbul'da ameliyata alınacak (Bypass) dua eden, merak eden herkese ailem ve kendi adıma çok teşekkür ederim" dedi.
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