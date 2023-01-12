62 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, vefat etti. Haberi Çaçan'ın akrabası Twitter'dan duyurdu.

Yusuf Yetişgin, "Sevgili eniştem, değerli sanatçı Burhan Çaçan vefat etmiştir. Cenaze detaylarını önümüzdeki saatlerde paylaşacağım. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi. Nişantaşı’nda bir otel sahibi olan sanatçı, uzunca bir süredir ortalarda yoktu. Çaçan'ın evinin önünde sevenleri ve yakınları toplanmaya başladı. Çaçan'ın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Burhan Çaçan'ın eve döndükten sonra rahatsızlanarak öldüğü belirtildi.