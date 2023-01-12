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Burhan Çaçan Vefat Etti
62 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, hayatını kaybetti. Haberi Çaçan'ın akrabası sosyal medya hesaplarından duyurdu. İşte haberin detayları...
62 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, vefat etti. Haberi Çaçan'ın akrabası Twitter'dan duyurdu.
Yusuf Yetişgin, "Sevgili eniştem, değerli sanatçı Burhan Çaçan vefat etmiştir. Cenaze detaylarını önümüzdeki saatlerde paylaşacağım. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi. Nişantaşı’nda bir otel sahibi olan sanatçı, uzunca bir süredir ortalarda yoktu. Çaçan'ın evinin önünde sevenleri ve yakınları toplanmaya başladı. Çaçan'ın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.
Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Burhan Çaçan'ın eve döndükten sonra rahatsızlanarak öldüğü belirtildi.
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