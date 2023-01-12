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Burhan Çaçan'ın Cenazesinin Detayları Belli Oldu
Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, öğle saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yummuştu. Sanatçının, cenazesinin detayları belli oldu. İşte detaylar...
62 yaşında vefat eden Burhan Çaçan'ın cenaze bilgileri belli oldu. Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan sanatçının eve döndükten sonra rahatsızlanarak öldüğü belirtilmişti.
Evinde kalp krizi geçiren Çaçan'ın cenazesi 13 Ocak 2023 Cuma günü kaldırılacak. Çaçan'ın cenazesi İstanbul Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.
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