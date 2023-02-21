Burcu Kara Sürekli Ağlayıp Uyuyamadığını Söyledi
Burcu Kara, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem ve 20 Şubat'ta Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerden sonra duygularını dile getirdi.
Burcu Kara, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem ve 20 Şubat'ta Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerden sonra duygularını dile getirdi.
Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "İki haftayı geçti bu acıya yakalanalı. Dün gece üstüne yeni bir acı daha eklendi. Daha da kötü olacağını bile bile insan uzak duramıyor izlemekten, dinlemekten ve okumaktan... Bu kadar ağlayıp, uyuyamamaktan hasta olucam diye korkuyorum artık. O da kendim için değil, bebek ve Ali için... Ama bir saat bakmasam vicdan yapıyorum, dayanamıyorum. Sanki orada olup bir şeylere faydam olurmuş gibi geliyor. Bakmasam kendimi bencil, taş kalpli hissediyorum. Hafta sonu çiçek aldık bize iyi gelsin diye. Sabah onları diktim, konuştum ve sevdim. Sonra farkettim ki toprakta başka şeyler görüyorum. Yani bana en iyi gelen şey, toprağa dokunmak bile gözümün önündekileri, aklımdakileri unutturamıyor bir anlık da olsa. İşimiz çok zor. Hepimiz bu acıyı farklı şekillerde yaşıyoruz. Devir de çok kötü. Kötülerin, yalancıların ve fırsatçıların arasında, insanlar acısını bile yaşayamıyor. Allah güzel kalpli ve vicdanlı olan herkesin yardımcısı olsun. Hepimize şifa ve akıl, fikir versin" dedi.
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