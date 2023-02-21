Burcu Biricik, Amcasının Enkaz Altında Kaldığını Yazmıştı! Oyuncu Bir Takipçisinin Amcası Olduğunu Söyledi

Burcu Biricik, Hatay'da gerçekleşen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremde amcasının enkaz altında kaldığını söylemişti. Oyuncu, Oğuzhan Uğur'un Instagram mesajına, amcasının enkazda kaldığını söyleyip, yardım çağrısında bulunmuştu.

Biricik, açıklama yaparak kendi amcası olmadığını söyledi.

Oyuncu, "Dün sette hızlıca iki kayıt arası gelen yardım çağrılarını yönlendirmeye çalışırken bir gencin amcasıyla ilgili mesajını da hızlıca yönlendirdim. Benim amcam değildi yani... Gerçi ne farkeder" dedi.