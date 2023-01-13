Burak Deniz'e Kötü Haber

haberine göre; Nilperi Şahinkaya, kavga nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Şahinkaya’nın avukatı Nail Gönenli dilekçesinde Deniz’in “kasten yaralama”, “hakaret”, “kişilerin huzur ve sukûnunu bozmaktan yargılanmasını talep etmişti. Burak Deniz, bir özür yazısı yayınladı. Ancak Nilperi Şahinkaya bu özrü kabul etmedi ve şikayetinden vazgeçmedi. Birsen Altuntaş'ınine göre; Burak Deniz hakkında 15 Eylül’de yaşanannedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Şahinkaya’nın avukatı Nail Gönenli dilekçesinde Deniz’in “kasten yaralama”, “hakaret”, “kişilerin huzur ve sukûnunu bozmaktan yargılanmasını talep etmişti., bir özür yazısı yayınladı. Ancak Nilperi Şahinkaya bu özrü kabul etmedi ve şikayetinden vazgeçmedi.

Konuyla ilgili dava açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Burak Deniz’in geçen 4 ay içinde savcılık tarafından çağrıldığı halde ifade vermeye gitmediği öğrenildi. Deniz’in avukatı Serdar Opak da müvekilinin işi nedeniyle sürekli yurt içi ve yurt dışı seyahatler yaptığı iş yoğunluğu nedeniyle de ifade vermeye gitmediğini söyledi. Nilperi Şahinkaya’nın avukatı Nail Gönenli, Deniz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.