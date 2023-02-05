Bülent Ersoy'u Kızdıran Hareket! Dava Açıyor!

dava açmaya hazırlanıyor. Bülent Ersoy , İzmir’de bir kebapçıda kadınlar tuvaletine kadın halini erkekler tuvaletine ise erkek halinin fotoğrafını asıp “Tuvalet seçimi bile zor şu hayatta” diye paylaşım yapılan kebapçıyaaçmaya hazırlanıyor.

Kişilik haklarına zarar verdiği ve onuru, gururu zedelendiği gerekçesiyle hem paylaşım yapılan sosyal medya hesabına hem de kebapçıya maddi ve manevi tazminat davası açacak. (Pop Bizde)