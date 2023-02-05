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Bülent Ersoy'u Kızdıran Hareket! Dava Açıyor!
Bülent Ersoy, İzmir’de bir kebapçıda kadınlar tuvaletine kadın halini erkekler tuvaletine ise erkek halinin fotoğrafını asan işletme için dava açmaya hazırlanıyor. İşte haberin detayları...
Bülent Ersoy, İzmir’de bir kebapçıda kadınlar tuvaletine kadın halini erkekler tuvaletine ise erkek halinin fotoğrafını asıp “Tuvalet seçimi bile zor şu hayatta” diye paylaşım yapılan kebapçıya dava açmaya hazırlanıyor.
Kişilik haklarına zarar verdiği ve onuru, gururu zedelendiği gerekçesiyle hem paylaşım yapılan sosyal medya hesabına hem de kebapçıya maddi ve manevi tazminat davası açacak. (Pop Bizde)
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