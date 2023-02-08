Bülent Ersoy'dan Deprem Bölgesine Büyük Yardım 

Snob Magazin'in özel haberine göre; Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Ünlü isimler bölgeye yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'da deprem bölgesinde yardımda bulundu. Diva, 1 milyon TL'lk bağışta bulundu. Şarkıcı, ayrıca AFAD'a bağışlamak üzere beş tane iş makinesi gönderdi.