Bir Yıl Önce Eşini Kaybeden Ece Erken'den Duygusal Paylaşım

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bu süreçte dava devam ederken, Erken de sık sık eşinin ailesiyle yaşadığı miras haberleriyle gündeme gelmişti. Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Ece Erken 'in eşi avukat'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bu süreçte dava devam ederken, Erken de sık sık eşinin ailesiyle yaşadığı mirasleriylee gelmişti.

Sunucu, geçtiğimiz mayıs ayında miras haberlinden bulanıp, açıklama yapmıştı.

Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum" demişti.

"EN AĞIR CEZA ALMALARINI DİLİYORUM"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçti. Erken, Twitter'dan duygularını paylaştı. Sunucu, "Bugün eşimi kaybedeli tam bir yıl oldu. Pazartesi de mahkemesi var. Onu bizden alanların, eksik bırakanların en ağır cezaları almalarını Rabbimden diliyorum" diye yazdı.