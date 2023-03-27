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Bir Ünlü Oyuncu Daha Türkiye İşçi Partisi'ne Katıldı
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için geri sayım devam ederken, bazı ünlü isimler de partilerde milletvekili aday adaylığı için başvurulara yapmaya devam ediyor. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Serkan Genç, milletvekili olmak için adaylık yaptı. Genç, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı.
Oyuncu, milletvekilliği aday adaylığı için TİP'e başvurdu. Genç, "Nasipse adayız" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Onur Saylak da TİP'e katılmıştı.
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