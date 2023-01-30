Flaş HaberÜnlü Oyuncunun Son Hali Şaşırttı!
Son Dakika
Bikini ve Mayo ile Gezmek Yasaklandı! Ünlü Tatil Kentinde Flaş Karar
Hırvatistan'ın Adriyatik Denizi kıyısında bulunan ünlü tatil kenti Split'te bikini ve mayo ile gezmek yasaklandı! Kurallara uymayana para cezası var.
Hırvatistan'ın tatil kenti Split kent yönetimi tarafından alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, kent merkezinde bikini veya mayo ile dolaşmanın yasaklandığı ve buna uymayanların 150 avro para cezası ödeyeceği belirtildi.
Kararın 1 Ocak itibarıyla uygulamaya konulduğuna işaret edilen açıklamada, kent merkezinin 21 "radar" tarafından gözetleneceği bildirildi.
Yerel medyadaki haberlerde, kamuya açık alanlarda alkol tüketenlere 150 avro, köpeklerini tasmasız gezdirenlere de 66 avro ceza uygulanacağı kaydedildi.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|20
|48
|2. Fenerbahçe
|20
|44
|3. Başakşehir
|20
|40
|4. Beşiktaş
|19
|38
|5. Adana Demirspor
|20
|37
|6. Trabzonspor
|20
|35
|7. Kayserispor
|20
|29
|8. Konyaspor
|20
|27
|9. Alanyaspor
|20
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Gaziantep FK
|20
|22
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Antalyaspor
|19
|21
|14. Giresunspor
|20
|21
|15. Hatayspor
|19
|20
|16. Kasımpaşa
|20
|19
|17. Sivasspor
|20
|18
|18. İstanbulspor
|20
|15
|19. Ümraniye
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|21
|41
|2. Samsunspor
|21
|39
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|21
|19
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|47
|2. Real Madrid
|18
|42
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|18
|31
|7. Osasuna
|19
|28
|8. Athletic Bilbao
|19
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|18
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Celta Vigo
|19
|20
|17. Real Valladolid
|19
|20
|18. Cadiz
|19
|19
|19. Getafe
|19
|17
|20. Elche
|19
|6