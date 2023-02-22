Bestemsu Özdemir Deprem Bölgesini Anlattı: Korku Filmi Gibi
Bestemsu Özdemir, deprem bölgesinde yaşananları korku filmine benzetti. Oyuncu, "Hatay'daki deprem Gölcük'ün bin katı daha kötü. Gördüklerimi anlatmak mümkün değil. Şu an bile hâlâ orada gibiyim. Kimseyle konuşmuyorum, sadece yardımlara organize oldum" dedi
"O DÜDÜĞÜ GÖRMEK İNSANI SARSIYOR"
Psikolojisinin bozulduğunu ve acılarımızı yaşadıktan sonra tüm ülkenin destek alması gerektiğini sözlerine ekleyen oyuncu şöyle devam etti: "Geçen gün arkadaşıma rastladım, her an deprem olabilir diye elinde düdükle dolaşıyor. O düdüğü görmek bile insanı sarsıyor. Marmara depremiyle ilgili sürekli uyarı yapılıyor. Ailem Fethiye'de müstakil evde yaşıyor. Benim evim deniz kenarında olduğu için anneme 'Depremde evim yıkılırsa, beni siz çıkarırsınız' diyorum. Annem kendimi toparlamam gerektiğini söyledi. Birkaç depremzede aileyi Fethiye'ye yerleştirmeye çalışıyorum. Hayvanlarını bırakmak istemedikleri için onları da götüreceğiz. Ortak yayında beni arayan ve iş isteyen bir kızımıza da iş bulmaya çalışıyoruz."
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