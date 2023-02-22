Bestemsu Özdemir Deprem Bölgesini Anlattı: Korku Filmi Gibi

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Depremin ilk gününden beri bölgede olan Bestemsu Özdemir, gördüklerini korku filmine benzetti. 17 Ağustos 1999 depreminde evlerinin yıkıldığını anlatan oyuncu, "Anneannemlerle Yalova'da yaşıyordum. Köpeğimiz kaybolduğu için o gece anneannemlerle annemin yanına gittik. Köpeğin kaybolması bizim kaderimizi değiştirdi. Binamızdan kimse sağ çıkamadı. Şu anki deprem Gölcük depreminden bin kat daha kötü" dedi.

AFAD gönüllüsü olduğunu ve depremi duyar duymaz Hatay'a gittiğini belirten Özdemir, "İki kadın gittik. Herkes, 'Orada ne işiniz var?' dedi. Birilerinin gitmesi lazımdı. Topladığımız yardımları dağıtmak için her gün 5-6 köy dolaştık. İnsan gibi dağıtım yaptık. Başkaları gibi önlerine yemek atmadık. Fazla fazla götürüp, kıyafetleri kendilerinin seçmelerini istedik. 'Sana bu renk yakışır, yakışmaz' gibi sohbetler ettik. Bu insanlar aciz değiller, sadece depremzedeler... Onların önüne kıyafet atamazsınız. Vicdanımızı kaybetmişiz, bu durum beni çok üzdü" şeklinde konuştu. "Sosyal medyada paylaşım yapmakla kahraman olmuyorsunuz" diyerek, bölgeye gidip fotoğraf paylaşan ünlü isimleri sert bir dille eleştiren oyuncu, "Oradaki insanların durumunu paylaşmak çok ayıp... Orası sirk değil. Mevzu kahramanlık hiç değil! İnsanların motivasyona, sarılıp ağlamaya ihtiyacı var. Köylerde bizimle dizi muhabbeti yapıp, deşarj oldular" açıklamasını yaptı.

"O DÜDÜĞÜ GÖRMEK İNSANI SARSIYOR"

Psikolojisinin bozulduğunu ve acılarımızı yaşadıktan sonra tüm ülkenin destek alması gerektiğini sözlerine ekleyen oyuncu şöyle devam etti: "Geçen gün arkadaşıma rastladım, her an deprem olabilir diye elinde düdükle dolaşıyor. O düdüğü görmek bile insanı sarsıyor. Marmara depremiyle ilgili sürekli uyarı yapılıyor. Ailem Fethiye'de müstakil evde yaşıyor. Benim evim deniz kenarında olduğu için anneme 'Depremde evim yıkılırsa, beni siz çıkarırsınız' diyorum. Annem kendimi toparlamam gerektiğini söyledi. Birkaç depremzede aileyi Fethiye'ye yerleştirmeye çalışıyorum. Hayvanlarını bırakmak istemedikleri için onları da götüreceğiz. Ortak yayında beni arayan ve iş isteyen bir kızımıza da iş bulmaya çalışıyoruz."

"BİRAZ EDEPLİ OLUNMALI"

Cumartesi günü tekrar bölgeye gideceğini ve set durumuna göre 3-4 gün kalacağını dile getiren Özdemir, "Soba yaptırdık. Çadıra çok ihtiyaç var, onları yaptırmaya çalışıyoruz. Kimseyle görüşmüyorum, sadece oraya yardım etmek için organize oluyorum. Aslında şu an hâlâ orada gibiyim" dedi. 'Tek Yürek Türkiye' yayınına katılan oyuncu, "Saç, makyaj yaptırıp, gelenler vardı. Yas programına çıkarken biraz daha edepli olunmalı... Belki o bölgede bulunduğum için daha hassas olabilirim" diyerek, tepki gösterdi.