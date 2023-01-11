Beşiktaş Futbol AŞ'de Genel Kurul İstanbul'da Toplandı! Yeni Yönetim Belli Oldu 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park basın toplantı odasındaki genel kurula Kulüp İkinci Başkanı Engin Baltacı, Asbaşkan Serhan Çetinsaya, Sayman üye, Mali İşler, Finans ve IT'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kılıç, Futbol altyapı ve kadın futboldan sorumlu futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül ile şirket ortakları katıldı.

Toplantıda yapılan oylama neticesinde Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu'nda, kulübün gelecek dönemki planlamalarında önemli rol oynayacak Ediz Kıray da yer aldı.

İşte yönetim kurulu listesi:

Ahmet Nur Çebi, Ediz Kıray, Adnan Demir, Ahmet Akçelik, Cenk Bilgihan Sürmen, Emre Kocadağ, Enis Ulusoy, Fatih Hakan Avşar, Fırat Fidan, Ömer Karabacak, Tarkan Ser, Elçin Kılıç, İbrahim Burak Aslanoğlu, Kerem Gürel, ve Serkan Leke.

