Bebek'te yalı skandalı

Mühürlendiği halde tadilat işlemlerinin tam gaz devam etmesi çevre sakinlerinin resmi şikayetlerine konu olurken, İBB’nin bu ihlali nasıl karşılayacağı da merak konusu.

Ünlü iş adamı Kemal Gülman ile eski eşi Feryal Sarımuratoğlu'nun yakın zamana kadar sahibi oldukları ve olaylı bir şekilde 245 Milyon TL'ye alıcı bulan Bebek'teki yalıda olaylar durulmuyor.

Fransız bir gayrimenkul şirketi tarafından satın alınan ve akabinde sosyetik playboy Emir Bahadır'a kiralanan yalıda yönetmeliğe aykırı ilerleyen tadilat son sürat devam ediyor.

Yalıyı baştan sona tadilata sokan sosyetik Playboy Emir Bahadır, Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün radarına takılmış ve yapılan cezai işlem ile tadilat durdurulmuştu.

Karara rağmen, tadilata kaldığı yerden devam eden Emir Bahadır bu sefer de komşuları tarafından şikâyet edildi.

Geç saatlere kadar devam eden tadilatlardan rahatsız olan çevre sakinleri tarafından şikayet edilen Emir Bahadır'ın işi üstlenen mimarlık şirketine hızlı olmaları uyarısında bulunduğu, buna karşın Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün hali hazırda ruhsat izni vermediği öğrenildi.

Olaylı yalıda skandala varan tadilat işlerinde vatandaşların ihbarını değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü yapı tadil tutanağı tutarak inşaatı mühürledi.

Normal şartlarda kanunen 15 gün içinde kaçak eklentilerin yıkılması gerekiyor. Mülk sahibi ya da ilgilisi yıkmıyorsa, kararı veren Boğaziçi İmar Müdürlüğü bu yıkımı gerçekleştiriyor.

Nasıl oluyorsa sosyetik playboy Emir Bahadır yalıdaki yapılaşmayı devam ettirebiliyor…

İşin ilginç tarafı daha önce mührü vuran Boğaziçi İmar Müdürlüğü de eli kolu bağlı duruyor. Şimdi gözler meşhur yalıda. İBB, İstanbullunun şikayetini dinleyecek ve verdiği kararın ardında duracak mı

yoksa sosyetik playboy bu işten kendi yöntemleriyle galip çıkacak mı?

Bekleyip göreceğiz.