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Batuhan Karacakaya ile Ayşe Aslanpay'dan Şok Açıklamalar! Birbirlerinden Şiddet Gördüklerini İddia Edip Flaş Paylaşımlarda Bulundular

Batuhan Karacakaya ile Ayşe Aslanpay arasında sular durulmuyor. Aslanpay, sevgilisi Batuhan Karacakaya'dan şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi olmuştu. Karacakaya da şiddet gördüğü video'yu paylaştı. İşte detaylar...

Gündem 29.03.2023, 11:01 29.03.2023, 11:06 sercan
Batuhan Karacakaya ile Ayşe Aslanpay'dan Şok Açıklamalar! Birbirlerinden Şiddet Gördüklerini İddia Edip Flaş Paylaşımlarda Bulundular

Ayşe Aslanpay, sevgilisi Batuhan Karacakaya'dan şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi olmuştu.

Karacakaya ise şiddet iddiasını kesin bir dille reddederek kendisinin darp edildiğini ve hukuki sürecin başlatıldığını ifade etti.

İddiaları yalanlayan Karacakaya, "Öncelikle şahsıma yapılan iddiaların asla gerçeği yansıtmadığını bilmenizi isterim. Altır aydır süre gelen ilişkimizin bu duruma gelmesi ne yazık ki çok üzücü. Darp edildiğini iddia ettiği günün ve ertesi günün iftira olduğunu kanıtlayacak bizzat kendisinin çektiği fotoğraf ve videoları mevcuttur. Kendisinin hiç bir darp izi bulunmamaktadır. Aksine bu durumda darp edilen, evinin kapısına defalarca gelinen, arabasına zarar verilen bizzat şahsımdır. Söylediğim her şeyin kamera görüntüleri mevcuttur. Hukuki birimlere belgelerimi teslim ettim. Gerekli işlemler başlatıldı" dedi.

Sözlerine devam eden oyuncu, "Uzaklaştırma kararı almama rağmen defalarca otoparkıma gizlice girip kapımı yumrukladığı ailemin evine gidip onları rahatsız ettiği, iş yerimize gelip beni çok zor durumlarda bırakmasına rağmen şikayet etmeyip sabırlı davranmıştım. Mesajlarına düne kadar cevap vermedim ve bu asılsız iddialarla karşı karşıya kaldım. Özel hayatımın her zaman gizli kalmasına özen gösterdim. Özellikle birlikte olduğum kadının bana yaşattığı olumsuz olayları asla paylaşmak istemezdim... Fakat şahsıma yapılan asılsız iddialardan dolayı gerçekleri iddia olarak değil kanıtlı bir şekilde paylaşmak durumundayım. Her zaman sabrımı korumaya, karşımdaki insanın kadın olduğunu düşünerek zarar görmemesi için susmaya özen gösterdim. Ama artık gereği yapılması için tüm başvurularımı ilgili birimlere yapmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

BOYNUNDAKİ İZLER DİKKAT ÇEKTİ

Karacakaya daha sonra sevgilisinin evinin kapısını yumrukladığı ve tartıştığı görüntüleri yayınladı.

Oyuncunun otoparkta sevgilisiyle tartıştığı görüntüde Karacakaya'nın boynundaki tırnak izleri görüldü.

Ünlü isim, sevgilisinin şubat ayında çektiği söylenen ve şiddet görmediğini belirttiği bir videoyu da yayınladı.

"VİDEOYU ZORLA ÇEKTİRDİ"

Şiddet görmediğini belirttiği videosuyla ilgili de konuşan Aslanpay, "O videoyu bana zorla çektirdi. Orada küpemin teki bile yok, darp edilmişim ve iyi bir durumda değilim. Hakkımı aramaya devam edeceğim. Hiçbir şekilde susmayacağım. O videosunun bir gün medyanın eline düşeceğini bildiği için bana şiddet uyguladı. Bana videoyu çektirdiği ev bile kendisinin evi, can güvenliğim yoktu. Otoparkta zorla çektiği videoda da kıskançlık krizi geçirerek beni kışkırttı. Bana hakaretler ederek onun üzerine yürümemi sağladı. Otoparktaki görüntüden önce evde bana şiddet uyguladı ve elimde videosunun olduğunu bildiği için beni otopark indiriyor. Nasıl indirdiği de kameralarda var" açıklamasını yaptı.

#haber #Ayşe Aslanpay #batuhan karacakaya
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