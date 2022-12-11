Batu Alıcı 1 Milyon TL'yi Aldı Mı?

20 yaşındaki Batu Alıcı, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 1 milyon TL'lik soruda geri çekildi. Alıcı, "Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusuna cevap vermeyerek, 400 bin TL kazandı. Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, "Geri çekilmeseydin ne cevap verecektin?" sorusuna Alıcı, "Banu Çiçek" cevabını verdi. Doğru cevabın 'Bala Hatun' olduğu öğrenen Alıcı, derin bir nefes aldı. Sunucu İmirzalıoğlu da, hem Alıcı'ya hem de ailesine teşekkür etti. Alıcı, yarışma tarihinde en çok kazanan ikinci yarışmacı oldu.



Alıcı, 1 Milyon TL'lik soruyu doğru bilerek, sosyal medyada gündem olmuştu. Alıcı, "Milli Savunma Bakanlığının resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır?" sorusuna C şıkkını söyleyerek, üç yıl sonra 1 Milyon TL'lik soruyu açtıran yarışmacı olmuştu.

A) 170 CM, 68-70 KG, 40 NUMARA

B) 172 CM, 71-73 KG, 41 NUMARA

C) 174 CM, 74-76 KG, 42 NUMARA

D) 176 CM, 77-79 KG, 43 NUMARA