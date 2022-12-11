Batu Alıcı 1 Milyon TL'yi Aldı Mı?
Performansıyla sosyal medyanın gündemine oturan Batu Alıcı, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 1 milyon TL'lik soruyu açtırmıştı. Genç yarışmacı, son soruya ne cevap verdi? İşte detaylar...
20 yaşındaki Batu Alıcı, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 1 milyon TL'lik soruda geri çekildi. Alıcı, "Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusuna cevap vermeyerek, 400 bin TL kazandı. Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, "Geri çekilmeseydin ne cevap verecektin?" sorusuna Alıcı, "Banu Çiçek" cevabını verdi. Doğru cevabın 'Bala Hatun' olduğu öğrenen Alıcı, derin bir nefes aldı. Sunucu İmirzalıoğlu da, hem Alıcı'ya hem de ailesine teşekkür etti. Alıcı, yarışma tarihinde en çok kazanan ikinci yarışmacı oldu.
Alıcı, 1 Milyon TL'lik soruyu doğru bilerek, sosyal medyada gündem olmuştu. Alıcı, "Milli Savunma Bakanlığının resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır?" sorusuna C şıkkını söyleyerek, üç yıl sonra 1 Milyon TL'lik soruyu açtıran yarışmacı olmuştu.
A) 170 CM, 68-70 KG, 40 NUMARA
B) 172 CM, 71-73 KG, 41 NUMARA
C) 174 CM, 74-76 KG, 42 NUMARA
D) 176 CM, 77-79 KG, 43 NUMARA
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Rizespor
|16
|29
|3. Keçiörengücü
|16
|29
|4. Samsunspor
|16
|28
|5. Bodrumspor
|16
|28
|6. Pendikspor
|15
|26
|7. Boluspor
|16
|26
|8. Bandırmaspor
|16
|25
|9. Manisa FK
|16
|24
|10. Sakaryaspor
|16
|22
|11. Altay
|16
|21
|12. Göztepe
|15
|21
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Erzurumspor
|16
|17
|15. Tuzlaspor
|16
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|16
|12
|17. Altınordu
|16
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4