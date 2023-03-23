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Bahar Öztan'dan Sevenlerini Üzen Açıklama
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, yeniden kansere yakalandığını açıkladı. Usta sanatçı, 10 gündür Muğla Acıbadem Hastanesi'nde yattığını söyledi. İşte haberin detayları...
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, yeniden kanserle mücadele etmeye başladı.
Daha önce kanseri yenen usta sanatçı (60), Muğla Acıbadem Hastanesi'nin odasından fotoğraf paylaştı.
Snob Magazin'e özel açıklamalarda bulunan Bahar Öztan, "Daha önce yakaladığım hastalığım yeniden nüksetti. İnşallah yine atlatacağım. Kemoterapiler olacak. Moralim yerinde... Sevenlerimden dua istiyorum" dedi.
Yeğeniyle karesini Instagram'dan paylaşan Öztan, "Halasını hastaneye ziyarete gelmiş güzel gülücüklerinle moral verdi mis kokusu bani bir müddet idare eder" diye yazdı.
Yıllara medyan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Öztan, yer aldığı filmlerle hâlâ büyük bir hayran kitlesine sahip.
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