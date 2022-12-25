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Aysun Keskin ve Barış Telli Survivor'a Gidiyor
Acun Ilıcalı, Survivor 2023'deki yarışmacı adayları açıklamaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, son olarak yarışmaya Aysun Keskin ve Barış Telli'nin de katılacağını açıkladı. İşte detaylar...
Acun Ilıcalı, Survivor 2023'deki yarışmacı adayları açıklamaya devam ediyor. Berdan Mardini, Murat Eken, Yusuf Güney ve Seçkin Piriler gibi isimlerin katılacağı programa iki yeni isim daha eklendi. Ilıcalı, Instagram'dan yaptığı açıklamada Aysun Keskin ve Barış Telli'nin de yarışacağını açıkladı.
Bu senenin çok farklı olacağını belirten Ilıcalı'nın Dominik Cumhuriyeti'nde çekilecek programı ocak ayının ilk haftasında başlayacak.
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