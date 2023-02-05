Aynur Aydın'dan Yıldız Tilbe'ye Tartışma Yaratacak Gönderme 

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, sokak hayvanları hakkında yaptığı açıklamalarla gündem olan Yıldız Tilbe'ye ağır göndermede bulundu.

Daha önce saldıran köpek gruplarının halk tarafından zehirlenmesi gerektiğini savunan ve sosyal medya hesabından bu yönde paylaşımlarda bulunduğu için hakkında soruşturma açılan Tilbe, Van'da 10 yaşındaki bir çocuğa saldıran ve ölümüne sebep olan başıboş köpek olayının ardından sanatçı "Köpek terörü işte" diyerek tepki göstermişti. Bu açıklaması yüzünden sosyal medyada tepki alan şarkıcıya basın mensuplarının "Köpekler hakkındaki açıklamalarınız çok tepki gördü. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna "İnsan hayatı doğadaki bütün canlıların hayatından daha önemlidir. Böyle savunuyorum. İnsan olmasaydı, apartmanlarda oturmazdık. Yapılmış yollarda yürümezdik. Dünyayı insan inşa eder ve insan güzelleştirir. İnsanın güzelleştirdiği yerde her şey güzel güzel yaşar. Ama insanının kötüleştirdiği yerde insan kendisi de dahil hiçbir yaşam hakkı ve şansı yoktur. Böyle olmasın. İnsanlığı savunuyorum. İnsanlık her şeye sahip çıkar. Başkasının ne düşündüğü de umrumda değil" açıklamasını yapmıştı.



Bu açıklamadan sonra Aynur Aydın, "Düşüne bildiğini zannedip düşünme yetisini tamamiyle yitirmiş bi örnek var karşınızda, onun için boşuna demiyoruz cocuklar, uyuşturucu zararlıdır!" diye yazarak, 'Sen Kimsin Yıldız Tilbe' etiketi yaparak, ağır göndermede bulundu.