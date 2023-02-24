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Ayfer Hayaline Kavuştu! Zeynep Bastık'la Görüştü
15 yaşındaki Ayfer, Kahramanmaraş'ta depremin 99'uncu saatinde yoğun çabanın ardından kurtarılmıştı. Enkaz altında itfaiye ekibinden Zeynep Bastık'ın 'Gül Beyaz Gül' parçasını isteyen Ayfer'in hayali gerçek oldu.
Ayfer (15) depremin 99’uncu saatinde, 13 yaşındaki kardeşi Fatma ise depremin 101’inci saatinde enkaz altından canlı çıkarılmıştı.
Tam 10 saat süren kurtarma çalışmaları sırasında itfaiye erleri, 15 yaşındaki Ayfer’in bilincini açık tutabilmek için onunla sohbet etmişti. Ayfer bu anlarda Zeynep Bastık’ın seslendirdiği “Gül Beyaz Gül” şarkısını dinlemek istemişti.
O anların basına yansımasının ardından Zeynep Bastık, 15 yaşındaki Ayfer ve kız kardeşi Fatma’ya yardım eli uzatmış, onların tüm eğitim masraflarını karşılayacağını duyurmuştu. Ünlü şarkıcı hastanede tedavisi süren Ayfer’le telefonla görüntülü görüşme de yaptı. Duygusal anların yaşadığı görüşmede Zeynep Bastık, Ayfer’e moral vermeye çalıştı.
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