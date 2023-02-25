Aslı Tandoğan Depremzede Çiftin Nikah Şahidi Oldu
Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan, deprem bölgesine gitti. Yıldız Çağrı Atiksoy, Nilperi Şahinkaya, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin de olduğu bölgede ünlü oyuncu, bir depremzedinin nikah şahidi oldu.
Aslı Tandoğan, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) iş birliğiyle deprem bölgesine gitti.
Yıldız Çağrı Atiksoy, Nilperi Şahinkaya, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin de olduğu bölgede oyuncu, kolileri taşıdı.
Tandoğan, bir çiftin de nikah şahidi oldu.
Oyuncu, bir çocukla da puzzle yaptı.
O anları yayınlayan Tandoğan, " O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki... Anlatmam mümkün değil! Çadır kentte kalan Ayşe ve Nevzat’ın (gelin tarafı) nikah şahidi oldum. Akıllı bıdık Ertuğrul’la puzzle yaptım. Canım ülkemin canım çocuklarıyla, anneleriyle sarıldım dertleştim. Güzel yurdumun güzel insanları en güzel şeyleri hak ediyorlar. En kısa zamanda evlerine ve düzenlerine kavuşmaları dileğiyle" dedi.
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