Akciğer kanserine yakalanan ve tedavi süreci İzmir'de süren Armağan Çağlayan, taburcu oldu. Çağlayan, kendisini gayet iyi hissettiğini söyleyerek acı çekmekten korktuğunu belirtti. Armağan Çağlayan, imkanı olan herkesin her yıl check-up yaptırmasını tavsiye etti.

Açıklamasında erken teşhisin önemine dikkat çeken Armağan Çağlayan, imkanı olan herkesin her yıl check-up yaptırmasını tavsiye etti. Çağlayan, Aslında sadece check-upa gelmiştim. Bir şikayetim yoktu. Merda hocanın odasına girdiğimde ‘En korktuğum yere geldim’ dedim. Sonra hocaya filmimi gösterdim ve beni yolladılar. Ardından Merda Hoca geçen mart ayında Edremit’te çektirdiğim filme bakmış. 3 mm olan kitle 16 mm’ye çıktığını görünce geri çağırdı. Sonrası bitmek bilmeyen kanser süreci. Bu ekonomik zorluklarda insanlara her yıl check-upa gidin demek belki garip olacak ama imkanı olan herkes yaptırsın. Gerçekten erken teşhis hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktı" dedi.

'Ölmekten Korkmadım'

Açıklamasında ölmekten korkmadığını, acı çekmekten korktuğuna vurgu yapan Çağlayan, "Hocalarımızın dikkati çok önemliydi. Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış. Hiç korkmadım ve aklıma ölmek gelmedi. Ancak acı çekeceğim diye korktum. Başkasının başına gelince ‘Ölecek’ diyoruz ama insanın kendi başına gelince öyle olmuyormuş. Yoğun bakımda güzel anılarım bile var. Check-upa buraya gelmiştim. Doğru kararın teşhisi koyan ekibe teslim olmak olduğuna karar verdim" sözlerine yer verdi.