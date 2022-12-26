Armağan Çağlayan İsyan Etti

Akciğer kanseri tedavisi gören Armağan Çağlayan, isyan etti. Geçtiğimiz günlerde sağlık durumu hakkında, "Ameliyat oldum, bitti. Kemoterapi yok. Alınan parça yurt dışına gitti akıllı ilaca uygun mu değil mi ona bakılacak. Sonra devamını bilmiyoruz. Birinci evrenin ikinci aşamasında yakalandığım için 'Kemoterapiye gerek yok' dediler. Büyük hücreliymiş o da yavaş yayılan bir türmüş" diyerek açıklayan yapımcı ve sunucu için, öldü haberi çıktı.

Çıkan haberin fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Çağlayan, "Bu haberi böyle veren haber siteleri taş olsun yahu! Facebook'ta yayılmış. Herkes öldüm zannediyor, telefonlar susmuyor! Ayıptır yahu! An hafifinden ayıptır! Bakın rezilsiniz demiyorum!" dedi.